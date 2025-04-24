財部：報稅房租支出扣除額免房東同意 須檢附3文件

今年5月綜所稅申報，房租支出扣除額首度改為特別扣除額。財政部今天說明，列報這項扣除額不需經房東同意，民眾申報時主要應檢附，包含房屋租賃契約、支付租金證明，以及承租人自住切結、或在承租地址辦完戶籍登記證明等3文件。

5月報稅季將開跑，財政部今天舉辦「113年度所得稅結算申報記者座談會」，賦稅署長宋秀玲、財政資訊中心主任張文熙、北區國稅局長李怡慧等人出席。

宋秀玲表示，今年報稅季一大重要變革，是房屋租金支出扣除額首度由列舉扣除額，改為特別扣除額，目的是減輕租屋家庭的負擔；她強調，列報房屋租金支出特別扣除額，無需經過房東同意。

李怡慧說明，納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬若在台灣境內無自有房屋，而需租屋供自住使用，每一個綜合所得稅申報戶以每年支付租金減除政府租屋補助後，可列報房屋租金支出特別扣除額，最高為新台幣18萬元；這項扣除額不屬於查調範圍，民眾須自行申報。

李怡慧指出，考量部分特殊情況，財政部放寬符合特定條件的納稅義務人、配偶或受扶養直系親屬在台灣境內持有房屋者，仍可列報房屋租金支出特別扣除額。所謂符合條件，包含房屋受災、毀損，繼承取得的共有房屋，符合就業、就學、就醫等因素而異地租屋者，或法院判決配偶分居、家暴等。

李怡慧表示，若民眾要列報房租支出特別扣除額，報稅時需檢附3種資料。一是承租房屋的租賃契約書；二是支付租金的付款證明影本，比如出租人簽收的收據、自動櫃員機轉帳交易明細表或匯款證明。

李怡慧說，三是納稅義務人、配偶或受扶養直系親屬課稅年度於承租地址辦完戶籍登記的證明，或納稅義務人載明承租的房屋於課稅年度內是供自住、且非供營業或執行業務使用的切結書；二者可擇一提供。

此外，若為符合特定條件而可列報房租支出特扣額的有殼族，報稅時應於報稅軟體或人工申報書勾選相關欄位，並檢附有關證明文件。

李怡慧提醒，房租支出特扣額設有排富條款，綜合所得稅適用稅率在20%，或股利所得按28%稅率分開計算應納稅額，或依所得基本稅額條例計算的基本所得額超過規定的扣除金額750萬元者，不可列報房租支出特扣額，以使政府資源有效運用。

財政部先前預估，租金改列為特別扣除額，額度調升至18萬元，設有排富條款，粗估受惠戶數約46萬戶至102萬戶，減稅利益32億元至71億元。