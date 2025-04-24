今年報稅能免息分期 賦稅署大推「手機報稅」抽5萬大獎

今年報稅季前要先弄懂！賦稅署署長宋秀玲24日提醒，因應美中貿易局勢及物價壓力，今年度報稅可申請最長36期、約三年分期繳納，並可延後至6月申報，期間不加計利息，申請流程強調「從速、從寬、從簡」原則，國稅局也設有專線受理紓困申請，協助民眾與企業度過難關。

財政部今日舉辦「所得稅結算申報」記者座談會，宋秀玲在會中提醒，美國對等關稅壓力下，為協助大家減輕報稅負擔，免息分期繳稅的申請門檻大幅放寬，無論是個人或企業，只要因被減薪、離職、工時減少，或其他經國稅局認為合理的困難事由，即可提出申請，申請流程強調「從速、從寬、從簡」原則，國稅局也設有專線受理紓困申請，協助民眾與企業度過難關。

今年報稅政策減稅力道加碼，宋秀玲指出，鼓勵生育的「幼兒學前特別扣除額」自今年起放寬適用至6歲以下，並取消所得排富門檻，第一名子女每年可扣15萬元，第二名子女起每名22.5萬元，約72萬名孩童家庭受惠，為今年最大亮點。

同時，因應租屋族需求，「房屋租金支出特別扣除」改列為專項扣除，宋秀玲解釋，扣除上限由12萬元提高至18萬元，申報時只需檢附租賃契約及付款證明，最重要的是，無須房東同意，若因工作、就學、就醫等因素需外租，或居住處遭貼紅黃單、共有人持分等特殊情況，也可適用，認列條件比照租金補貼標準，盼減輕無屋族租屋負擔。

房地合一舊制房屋交易稅制也同步優化，出售舊屋若未採實際成本計算，可依設算公式攤提房屋成交金額，適用獲利率今年自17%調高至20%。宋秀玲補充，針對多屋族出租卻未申報所得者，賦稅署強化租金標準計算方式，納入土地公告現值，兼顧打擊逃漏稅與保障實際低租金的佛心房東，持續鼓勵釋出空屋、活化租賃市場。

在報稅戶數與方式選擇方面，宋秀玲預估，今年隨著免稅額及扣除項目放寬，整體綜所稅報稅戶數將略有增加，去年（112年度）約為685萬件至690萬件，其中多屬扣繳後可退稅戶。營利事業所得稅部分，去年申報家數為109萬件，今年預計成長約1.6%，可達111萬件。

電子申報比例逐年攀升，財政部財政資訊中心主任張文熙分析，手機報稅使用人數去年已達217萬人，今年可望增加至250萬件，占整體報稅戶數約四成，含手機在內的網路申報比例則高達84%，預計今年接近600萬件，行動電話認證已成主流，使用人數約311萬人，占比超過54%，顯示行動報稅趨勢日益普及。

因應數位化趨勢，稅額試算通知書今年大幅縮減至97萬件，宋秀玲說，取而代之的是「稅額估算表」，讓所有申報戶可透過線上查詢即時掌握，提醒手機報稅用戶還可參加專屬抽獎活動，總獎金520萬元，頭獎5萬元，由財政資訊中心自行設計摸彩程式，不假手於他人，公正透明。

賦稅署提醒，報稅不必趕在5月初急著臨櫃，利用手機或線上申報，搭配分期或延稅方案，輕鬆完成年度報稅，享有各項減稅與紓困福利。