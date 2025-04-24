綜所稅免稅額等齊調升 690萬戶享減稅紅包243億

5月報稅季將開跑，今年申報戶數估約690萬戶。基本生活費調升，加上免稅額、標準扣除額、特別扣除額等齊調高，整體減稅利益估新台幣243億元。同時，網路報稅（含手機）提供全新快速申報流程，新增「稅額估算表」，估可帶動網路申報件數近600萬件，包含手機報稅250萬件。

財政部今天舉辦「113年度所得稅結算申報記者座談會」，賦稅署長宋秀玲、財政資訊中心主任張文熙、北區國稅局長李怡慧等人出席。

宋秀玲指出，前一年度（113年度申報112年度）綜所稅申報戶數685萬戶，今年申報113年度所得，戶數估計可成長至約690萬戶；營所稅前一年度申報109萬件，今年件數料微幅成長至111萬件。

針對民眾關切的報稅時程表，宋秀玲表示，今年結算申報期間為5月1日至6月30日，所得及扣除額資料查詢作業期間為114年4月28日至6月30日。

宋秀玲說明，報稅期間的5月1日，以及6月24日至27日、6月30日，國稅局將在中午加班收件；同時，報稅截止當天、即6月30日，將延長開門至晚間7時。

同時，宋秀玲進一步指出，受美國對等關稅政策影響，無法於規定繳納期間內繳清稅捐的納稅義務人，得向國稅局申請延期或分期繳納，延期期限最長1年，分期最長可達3年（36 期），無須加計利息。

退稅時程方面，宋秀玲表示，第1批為今年7月31日、第2批為今年10月31日、第3批為明年1月20日。其中，適用首批退稅者，為6月30日以前透過網路（含手機）申報、稅額試算以線上登錄或電話語音回復，及5月12日以前向戶籍所在地國稅局申報稅額試算紙本回復的退稅案件。

據財政部統計，今年報稅季，綜所稅基本生活費調升，加上免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及課稅級距金額調高，以及房租支出首度改列為特別扣除額、額度調升，幼兒特別扣除額亦拉高扣除額度、放寬適用年齡，預估整體減稅利益估大約243億元。

此外，今年綜所稅網路申報（含手機報稅），新增「稅額估算表」功能，供納稅義務人下載檢視國稅局提供的所得、免稅額、扣除額（不含自有住宅購屋借款利息）資料，以及估算的稅額結果，同意估算結果後，即可快速進入繳退稅步驟，完成申報。

張文熙表示，估計今年網路申報（含手機報稅）件數將成長至近600萬件，其中包含手機報稅250萬件。

今年適用稅額試算通知書件數約為97萬件，較去年減少65萬件，除達到減碳之效，也省下行政成本；仍適用紙本稅額試算者，國稅局將陸續寄發文件，民眾可多留意。