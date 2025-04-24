新竹市房屋稅今年增加1.2億 稅額「近21億」原因曝光

房屋稅差別稅率2.0將於5月1日首次開徵，新竹市稅務局指出，竹市2025年期房屋稅共開徵21萬24戶，稅額達20億8800萬元，較去年期增加2971戶，稅收增加1億2800萬元，成長6.56%。主要原因有1成去年適用自住房屋稅者，今年因未設戶籍，不符合新版自住用稅率。

新竹市稅務局表示，竹市今年房屋稅較去年增加1億2800萬元，成長6.56%。其中，自住住家用房屋計14萬3657戶，占總開徵戶數近7成，由於自住房屋認定標準新增本人、配偶或直系親屬應辦竣戶籍登記的條件，所以較去年減少2萬1898戶，減幅達13.23%。

新竹市稅務局說明，部分房屋因受限於無配偶或直系親屬可設籍，或基於小孩學區或就業考量，以及擔心影響各類補助資格等因素，無法辦竣戶籍登記，致不符合自住條件。

稅務局提醒，民眾收到稅單後，請先檢視稅單所載內容是否正確，並於期限內繳納，以免逾期繳納被加徵滯納金。若未收到或遺失稅單，可利用地方稅網路申報作業網站「線上查繳稅及電子傳送服務」查詢繳納，也可至便利商店多媒體資訊機列印繳納單，或透過稅務局網站等多元管道申請補發。

此外，因適逢假日，繳納期限將順延至6月2日。新竹市稅務局已於4月21日全面寄發稅單與轉帳繳納通知書，並推出「e化繳稅好EASY」抽獎活動，鼓勵民眾多加利用線上查繳稅、行動支付或掃描 QR Code 等方式完成繳稅，就有機會抽中最高價值1萬元的商品券，輕鬆繳稅還能抽大獎。