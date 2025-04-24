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2025綜所稅倒數計時！一次弄懂六大新制省荷包

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
報稅前要先了解今年新制，避免錯過節稅機會。圖／聯合報系資料照片
報稅前要先了解今年新制，避免錯過節稅機會。圖／聯合報系資料照片

2025年綜所稅申報5月1日開跑，北區國稅局提醒，今年報稅有六大新制上路，包含免稅額、扣除額、課稅級距等多項調整，有助民眾省下更多稅金，鼓勵大家多加利用「手機報稅」，輕鬆在家完成申報，省時又方便，免奔波國稅局。

財政部舉辦「所得稅結算申報」記者座談會，說明今年適用的六項重點修正，首先，基本生活費用調高至每人21萬元，納稅人本人、配偶及受扶養親屬的基本生活費用總額，如果超過免稅額、扣除額及特別扣除額（如儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧、房屋租金等）的合計數，可以再從所得總額中減除差額，這項調整比去年增加8千元。

第二，免稅額及各類扣除額同步提高，2024年度申報時，免稅額、標準扣除額、列舉扣除額及其他相關扣除項目，金額都有所上調；第三，課稅級距全面上調，綜合所得稅課稅級距共分五級，每一級距金額皆提高，減輕納稅人的負擔。

第四，退職所得計算標準提高。一次領取退職所得者，19.8萬元乘以年資以下的金額免稅，超過部分視金額多寡按比例課稅。分期領取者，全年領取總額扣除85.9萬元（調整前為81.4萬元）後，其餘金額作為課稅所得。

第五，所得基本稅額相關免稅額調整。基本所得額免稅額由670萬元提高至750萬元；保險死亡給付免稅額也從3,330萬元調高至3,740萬元。

第六，幼兒學前及房屋租金扣除優化。幼兒學前特別扣除額擴大適用至6歲以下子女，第一名子女可扣除15萬元，第二名及以上每人22.5萬元，並取消原本的排富限制，全面減輕育兒家庭的經濟壓力。

房屋租金支出由列舉扣除改為特別扣除，每戶扣除上限由12萬元調高至18萬元。適用對象為無自有房屋者（但有五種例外情形可視為非自有房屋），此項扣除也設有排富規定。

北區國稅局提醒，報稅季節即將開始，建議多利用行動裝置報稅系統，不僅操作簡便，也能有效節省時間與交通成本。

免稅額 報稅

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