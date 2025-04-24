推房東分離課稅行不行？財政部示警：只對高所得房東有利

針對外界提議推動房東「分離課稅」，財政部次長李慶華24日回應，分離課稅恐對中低所得房東不利，因目前綜合所得課稅可扣除免稅額與各項扣除額後再課稅，若改為分離課稅反而可能導致本來無須繳稅者需負擔更多稅負，真正受益的反而是高所得房東，應審慎評估。

立法院財政委員會今日舉行「協助租屋族與首購族之扣除額修法」公聽會，多位立委與學者建議，應推動房東「分離課稅」，以促進租屋市場透明化。

會中，國民黨立委兼召委賴士葆指出，若擔心高所得房東受惠，可設限其適用資格，強調只要租屋市場透明，分離課稅制度自然會接受。

對此，李慶華坦言，即便查核多年，仍有大量房東不願配合申報，「不願意就是不願意」，強調稽徵機關應加強主動查核，不能期待房東自動揭露租金收入。

公聽會聚焦於租金支出扣除、房東報稅意願與租屋市場制度改革，與會人士盼透過完善稅制與配套機制，提升租屋市場合法化與資訊透明度，打造更公平友善的租賃環境。