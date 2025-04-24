房東不願報稅關鍵在喪失自住優惠？財政部這樣說

租屋黑市問題無解，民眾黨立委黃珊珊24日指出，房東根本不是在意每年所得提高，而是擔心一旦配合房客報稅，將導致未來出售房屋時無法適用「自住」優惠稅率。對此，財政部次長李慶華回應表示，現行制度設有彈性，房東若在出售前一年停止出租並恢復自用，就能重新適用自住稅負優惠，不過房地合一2.0則需持續自住六年，相關優惠應由房東自行評估取捨。

立法院財政委員會今日舉行「協助租屋族與首購族之扣除額修法」公聽會，邀請多位學者專家與政府代表與會，針對租金支出扣除、房東報稅意願及租賃市場制度設計等議題進行深入討論，盼為租屋族群創造更友善、透明的租賃環境。

黃珊珊指出，當前租賃市場無法透明化，癥結之一在於房東更在意未來出售房屋時可能影響到的交易稅負，而非每月是否如實申報租金收入，現行法治架構下，讓房東有隱匿租金收入的動機，租屋市場因此無法完全納入合法稅制。

黃珊珊並以韓國為例說明，該國為拯救中小企業，針對商辦房東實施「善良房東」租稅優惠措施，只要減租50%，即可享有所得稅抵減，兼顧打擊租屋黑市與協助企業紓困的雙重效益。

李慶華回應，針對中小企業租金支出，目前若為公司組織，其房租支出本已可列報營業成本抵減課稅，若租金上漲導致經營困難，實際營收下降時，稅負亦會自然降低，財政部認為再給予額外優惠空間有限。

至於租賃市場透明化推動困難，部分房東不願配合登錄租金資訊，是擔心會喪失日後出售房屋時的稅負優惠。李慶華坦言，現行土地增值稅與房地合一2.0制度中，若房屋為自住用途，確實可享有較優惠的稅負條件。

不過，李慶華指出，這些制度已設計彈性，若房東於出售前一年停止出租、恢復為自用，即可重新取得自住優惠，而房地合一2.0則要求六年持續自住，如何取捨，應由房東自行衡量。

李慶華強調，政府的稅制設計在自住與出租之間已盡可能平衡，未來將持續與內政部合作，尋求提升租屋市場資訊透明化的可行方案，兼顧稅收公平與市場穩定。