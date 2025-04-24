房東不讓房客申報租金抵扣慘！財部：收到檢舉入案稽核

財政委員會24日舉辦「協助租屋族與首購族之扣除額修法」公聽會，針對租屋族在申報租金支出扣除時，常面臨房東不願配合的問題，財政部次長李慶華回應表示，現行法規下，若房東拒絕提供資料，房客可主動向國稅局申訴，財政部將納入違法房東名單，列為未來加強查核對象。

李慶華指出，賦稅署網站已設立「租金扣除專區」，提供民眾查詢與申報指引，房客若在報稅時遭遇阻礙，可透過該平台聯繫國稅局說明情況，一旦接獲檢舉並查證屬實，相關房東將會成為各地國稅局未來加強查核的重點名單。

李慶華強調，推動租屋稅制合理化的同時，也希望能兼顧查核效率與稅收公平。對於不願依法揭露租金收入的房東，財政部將持續透過行政手段強化執法，讓違法者無所遁形，進一步提升租賃市場的合法比例與透明度。