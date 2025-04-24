聽新聞
0:00 / 0:00
房屋租金扣除額 立委喊加碼
綜所稅扣除額大戰再起，立委喊出加碼房屋租金扣除額、首購房貸利息支出改列特別扣除額，今（24）日將在立法院財政委員會召開公聽會，財政部昨日回應，現行額度應該足夠，房貸利息應維持列舉扣除額，以符合量能課稅。
現行租金扣除額上限18萬元，自去年起從列舉扣除額改為特別扣除額；房貸利息支出扣除額現行為列舉扣除額，上限30萬元。立委提案分別加碼兩項扣除額額度，也有主張將房貸利息支出比照租金，改為特別扣除額。
財政部表示，租金支出已改為特扣額，並提高額度上限至18萬元，今年5月申報去年綜所稅時首度適用，未來是否再提高扣除額度，應依實施情形來評估。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言