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房屋租金扣除額 立委喊加碼

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

綜所稅扣除額大戰再起，立委喊出加碼房屋租金扣除額、首購房貸利息支出改列特別扣除額，今（24）日將在立法院財政委員會召開公聽會，財政部昨日回應，現行額度應該足夠，房貸利息應維持列舉扣除額，以符合量能課稅。

現行租金扣除額上限18萬元，自去年起從列舉扣除額改為特別扣除額；房貸利息支出扣除額現行為列舉扣除額，上限30萬元。立委提案分別加碼兩項扣除額額度，也有主張將房貸利息支出比照租金，改為特別扣除額。

財政部表示，租金支出已改為特扣額，並提高額度上限至18萬元，今年5月申報去年綜所稅時首度適用，未來是否再提高扣除額度，應依實施情形來評估。

報稅 房貸 租金 財政部

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