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避重複報父母免稅額 財部提指引

聯合報／ 記者邱琮皓賴昭穎／台北報導

五月報稅月將到來，針對民眾重複列報父母親為扶養親屬的情形，財政部昨天公布一致性的認定標準，將依四大順序認定誰才有資格列報直系尊親屬免稅額；此外，財政部也公告認定是否有扶養事實的十一類參考項目。

民眾在申報個人綜所稅時，列報愈多扶養親屬，就可享愈高的免稅額，要繳的稅金也愈少，其中列報七十歲以上的直系尊親屬（父母、祖父母），還可加成計算，以今年報稅為例，免稅額為十四萬五五○○元，一般免稅額僅九萬七千元。

財政部昨公布「綜合所得稅重複申報扶養直系尊親屬免稅額案件認定原則」，財部官員說，當二名以上納稅人重複申報扶養同一直系尊親屬免稅額時，必須依順序認定誰才可以列報。首先是由受扶養長輩出具書面意思表示由哪一人列報為第一順位，第二、三順位分別為各申報扶養者協議由其中一人列報，以及受監護宣告的直系尊親屬，由監護登記的監護人列報。第四，若無法從前三項原則認定者，扶養人就必須要列報扶養事實，由國稅局依實際扶養事實綜合判斷。

至於扶養事實的認定標準有十一項，包括申報扶養者與直系尊親屬親等近者、課稅年度的實際同居天數較長、負責日常生活起居的照顧等、實際支付大部分扶養費用，以及其他扶養事實。

免稅額 報稅 財政部

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