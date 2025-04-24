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我AI基本法草案 以鼓勵為主

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

全球ＡＩ科技蓬勃發展，許多國家都在研議制定ＡＩ基本法或管理框架。台灣的ＡＩ基本法原本由國科會負責主導，但行政院在今年二月底指示改由數發部主責，據了解，目前數發部正在積極研擬立法，預計行政院院會通過後，將儘速送立法院審議。

二○二二年底，生成式ＡＩChatGPT風行全球，不只學生可以用生成式ＡＩ來寫論文，繪圖軟體師可以用生成式ＡＩ來寫設計版面、生成照片，連工程師都可以用生成式ＡＩ寫程式，ＡＩ快速蓬勃發展，讓許多國家都思考應該要給ＡＩ制定發展框架。

綜觀台灣ＡＩ基本法設計架構，數發部指出，主要是依照台灣產業與社會需求，以「鼓勵創新、兼顧人權」為核心，為原則性、政策統合的宣示，並非用於監管的作用法，目的為訂立我國ＡＩ發展原則，謹慎平衡產業創新與風險管理的關係。

產業人士指出，觀察台灣目前的ＡＩ基本法草案，主要也是以鼓勵性質為主，在規範取向上主要與日本類似，主要是為ＡＩ制訂基本管理框架，並且明確列出ＡＩ絕對不能發展的方向，例如，「ＡＩ功能研發不能用於殺人」，但鼓勵企業可以發展創新應用。

除了政院版的ＡＩ基本法草案之外，目前朝野政黨也提出了不同版本的ＡＩ基本法。產業人士分析，目前看來，在野黨委員提出的版本規範比較嚴格、也比較細，已經不是單純的基本法，比較像是作用法，預料屆時在立法院審議的時候，各界將會有一番討論。

數發部 立法院

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