AI法制 Google獻策：從產業思考

ＡＩ（人工智慧）應用蓬勃發展，全球政府都在思索如何針對ＡＩ產業進行監管，歐盟、中國大陸都已有相關規範，台灣ＡＩ基本法目前仍在討論中，身為ＡＩ技術發展的領頭羊，Google政府事務及公共政策副總經理Eunice Huang建議，台灣政府立法時，可以思考人才往哪裡去、創新從哪裡來，政府必須因應產業發展方向，進行適度管理。

美國、中國大陸是全球ＡＩ發展最快速的兩個國家，不過，這兩個國家在ＡＩ法規制訂上策略相當不同。其中美國總統川普認為ＡＩ是非常重要的發展，不能過度規範、箝制ＡＩ產業發展，要讓科技公司有足夠空間研發，因此ＡＩ法令規畫相對寬鬆，目前在聯邦層級的法令並沒有明確的ＡＩ管理法案，不過，加州、科羅拉多州已考慮推行相關規範。

中國大陸是全世界最早開始監管ＡＩ的國家之一，主要是針對深偽技術進行禁止與管理，不過，大陸的監管框架非常強調本地社會脈絡，科技發展需要符合政治理念。

歐盟希望積極發展ＡＩ科技，但已經訂立非常嚴格的ＡＩ基本法，依法歐盟不只針對ＡＩ模型本身進行管理，就連ＡＩ應用層都要進行管理，企業必須花費龐大力氣與資源才能符合法規，這是很多新創或者小型公司難以達到的。

比較特別的是日本，日本立志要成為ＡＩ發展最友善的國家，法規相對寬鬆。因為日本首要目標是提高社會、公部門對ＡＩ的使用，因此日本國會目前的ＡＩ法令草案屬於鼓勵性質，並未嚴格箝制ＡＩ發展。

Eunice Huang指出，日本法令採取的立場，比較像是制定ＡＩ技術的基本管理框架，但有疑義之處，仍利用現行法令管理，她舉例說，「假設聊天機器人吐出我的個人訊息，這會侵犯個人隱私，就使用隱私法來處理，而不是額外訂定一個新的法令」。

對於台灣ＡＩ基本法立法方向，Eunice Huang提出兩點建議，第一，要根據證據去訂立規則，雖然ＡＩ會有潛在的危險，但政府毋須針對想像的、或可能性風險做出太多規範，否則將會箝制ＡＩ創新發展，第二，新加坡、日本政府目前的ＡＩ法規管理相對寬鬆，但仍保留了未來監管的可能性，換句話說，政府要靈活應對ＡＩ的未來發展，現在毋須管理的部分，可以先不管理，但如果未來有必要進行管理，政府也可以訂定不同規則，進行適度監管。