小商家付薪水 須辦扣繳

財政部中區國稅局表示，小規模營業人如有僱用員工給付薪資費用，或承租房屋作為營業使用，應依《所得稅法》規定扣繳稅款並申報扣免繳憑單。

中區國稅局表示，依所得稅法規定，扣繳義務人應於每月10日前，將上個月內所扣繳稅款向公庫繳清，並於每年1月底前，向稽徵機關申報前年度各類所得扣繳暨免扣繳憑單，每年1月如遇連續三日以上國定假日者，申報期間延至2月5日止。

國稅局表示，近來發現免用統一發票的小規模營業人，誤以為其稅捐都是由國稅局核定開徵，沒有稅法上應自行主動申報義務，因此未依規定扣繳稅款、辦理扣免繳憑單申報，因而受罰。

國稅局舉例，甲商號2024年11月給付A君租金3萬元，應在給付時扣取扣繳稅款3,000元，並於2024年12月10日前將該扣繳稅款繳納公庫，且應於2025年2月5日前申報扣繳憑單。