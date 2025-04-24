快訊

看好美中對峙緩解 美股道瓊漲419點、那指勁揚、台積ADR漲逾4%

小商家付薪水 須辦扣繳

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部中區國稅局表示，小規模營業人如有僱用員工給付薪資費用，或承租房屋作為營業使用，應依《所得稅法》規定扣繳稅款並申報扣免繳憑單。

中區國稅局表示，依所得稅法規定，扣繳義務人應於每月10日前，將上個月內所扣繳稅款向公庫繳清，並於每年1月底前，向稽徵機關申報前年度各類所得扣繳暨免扣繳憑單，每年1月如遇連續三日以上國定假日者，申報期間延至2月5日止。

國稅局表示，近來發現免用統一發票的小規模營業人，誤以為其稅捐都是由國稅局核定開徵，沒有稅法上應自行主動申報義務，因此未依規定扣繳稅款、辦理扣免繳憑單申報，因而受罰。

國稅局舉例，甲商號2024年11月給付A君租金3萬元，應在給付時扣取扣繳稅款3,000元，並於2024年12月10日前將該扣繳稅款繳納公庫，且應於2025年2月5日前申報扣繳憑單。

國稅局 稅款

延伸閱讀

別以為沒店面就沒事 婚攝、婚秘達這門檻就要繳稅

「取消大學免稅」？美國國稅局獨立地位動搖 恐淪政治工具

婚嫁贈與 額外享百萬免稅額

積欠530筆罰鍰稅款遭查封土地 台南男子急繳清

相關新聞

AI法制 Google獻策：從產業思考

ＡＩ（人工智慧）應用蓬勃發展，全球政府都在思索如何針對ＡＩ產業進行監管，歐盟、中國大陸都已有相關規範，台灣ＡＩ基本法目前...

我AI基本法草案 以鼓勵為主

全球ＡＩ科技蓬勃發展，許多國家都在研議制定ＡＩ基本法或管理框架。台灣的ＡＩ基本法原本由國科會負責主導，但行政院在今年二月...

避重複報父母免稅額 財部提指引

五月報稅月將到來，針對民眾重複列報父母親為扶養親屬的情形，財政部昨天公布一致性的認定標準，將依四大順序認定誰才有資格列報...

海外代購開發票 兩點注意

從事海外代購的業者留意，財政部台北國稅局提醒，若有經營代購生意要留意兩重點，首先，將國外購買商品交付委託人時，不只要開佣...

買黃金 別錯過中獎機會

近來不少人買黃金，銷售相當熱絡。財政部高雄國稅局提醒民眾，買黃金記得索取統一發票；而對業者而言，黃金售價、加工費的營業稅...

個人工作室 留意營業稅

民眾辦婚禮，愈來愈多人喜歡客製化，業者常以工作室、電商、社群媒體等方式經營。財政部高雄國稅局表示，這類業者無論有無實體店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。