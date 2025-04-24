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看好美中對峙緩解 美股道瓊漲419點、那指勁揚、台積ADR漲逾4%

個人工作室 留意營業稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

民眾辦婚禮，愈來愈多人喜歡客製化，業者常以工作室、電商、社群媒體等方式經營。財政部高雄國稅局表示，這類業者無論有無實體店面，只要有收費提供服務，就要留意營業稅規定。

高雄國稅局指出，依《加值型及非加值型營業稅法》規定，只要是在我國境內提供服務並收取報酬，無論是婚紗禮服出租、婚紗攝影、婚禮籌辦，或是新娘秘書等勞務，皆屬於「銷售勞務」，依法需課徵營業稅，應在開始營業前向主管稽徵機關申請稅籍登記。

舉例來說，若某攝影工作室在網路上接受新人委託拍攝婚紗照，並收取服務費用，即使沒有設立實體店面，只要有實際從事營業行為，原則上都應辦理稅籍登記，依法納稅。

如果民眾以個人身分在網路上接案，且當月銷售額未達營業稅起徵點，可暫免辦理稅籍登記。起徵點金額於2025年1月1日起調整為每月5萬元，2024年以前則為每月4萬元。

國稅局 婚紗 營業稅 稅款

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