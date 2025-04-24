買黃金 別錯過中獎機會

近來不少人買黃金，銷售相當熱絡。財政部高雄國稅局提醒民眾，買黃金記得索取統一發票；而對業者而言，黃金售價、加工費的營業稅規定有別，也要特別留意。

高雄國稅局表示，銷售黃金依規定免徵營業稅，但業者仍應開立免稅統一發票給消費者，民眾購買黃金時，除向銀樓業者索取保證書，也記得索取發票。

國稅局指出，金條、金塊、金片、金幣及純金的金飾或飾金，依營業稅法規定免徵營業稅，但並非免開統一發票，因此營業人銷售黃金仍要開立免稅統一發票。

此外黃金的加工費，也就是俗稱的工錢，就屬於銷售勞務，並非免徵營業稅範圍，營業人提供黃金加工服務、收取費用，這部分的工錢須開立應稅統一發票、報繳營業稅。

國稅局舉例，甲君在銀樓購買金項鍊，依購買當日牌價計算黃金價值96,192元、加工費5,000元，銀樓應依規定，分別開立免稅統一發票96,192元，及應稅統一發票5,000元給甲君。

國稅局提醒，常有銀樓業者誤以為黃金免稅而未開立免稅統一發票，同時也漏開加工費的應稅統一發票，違反營業稅法相關規定，遭國稅局補稅處罰。

對民眾而言，統一發票給獎辦法並未將免稅統一發票排除給獎，因此中獎發票仍可兌獎，消費者到銀樓珠寶業者消費時，應記得索取發票，不僅可保障消費權益，也可以對獎，有機會成為千萬富翁。

國稅局呼籲，營業人應按金飾實際出售價格分別開立應稅、免稅統一發票交付買受人，以免受罰；消費者購買純金金飾時，記得向店家索取統一發票，還可增加統一發票中獎機會。