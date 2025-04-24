海外代購開發票 兩點注意

從事海外代購的業者留意，財政部台北國稅局提醒，若有經營代購生意要留意兩重點，首先，將國外購買商品交付委託人時，不只要開佣金發票，還須開立商品發票；其次，在商品發票備註欄應清楚寫上「代購」字樣，一併交給委託人。

許多民眾喜歡透過社群平台購買海外商品，海外代購成為近年新興商業模式。國稅局說明，根據《加值型及非加值型營業稅法》規定，營業人若是以自己名義代他人購買商品並交付，等同於銷售商品，依據相關法規，除要針對收取佣金收入開發票，也要依照代購商品實際價格再開一張發票，同樣要交給客戶，並且標明「代購」。

舉例來說，甲公司經營南韓代購業務，每個月都會透過臉書直播，介紹南韓流行服飾、飾品或者保養品等，並且在收單截止後向當地廠商下單，消費者乙君透過甲公司代購一件南韓洋裝，商品價格為900元，另支付150元代購佣金，合計1,050元。

甲公司應開立兩張發票，一張為150元的佣金發票，一張為900元的商品發票，並在後者註明「代購」字樣，都要交給消費者乙君。

國稅局提醒，經營代購業務的營業人如果未依規定開立統一發票，或是少報、漏報銷售金額，可能會面臨補稅甚至處罰。

如果不小心漏開發票或是短漏報銷售金額，應該主動依《稅捐稽徵法》規定，在沒有被舉發，或未被國稅局及財政部派員查核前，向當地國稅局分局、稽徵所或服務處自動補報、補繳稅額及利息，才不會受到罰鍰處分。

此外國稅局也提醒，實務上常見錯誤包括將佣金與商品金額合併開一張發票，或直接以「零售」名義開立，這些都可能導致發票格式不符規定，一旦經查獲，輕則補稅，重則處以罰鍰，對於誠信經營的商家來說，是不小的風險。

因此國稅局建議，代購業者與記帳或報稅相關人員務必清楚了解相關稅務規定，妥善保存交易紀錄與發票副本，確保每一筆代購行為符合法規。