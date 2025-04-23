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房屋稅2.0遷戶籍期限已過怎麼辦？桃園地稅局教補救

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市議會今天地方稅務局工作報告，議員普遍關切房屋稅2.0還有五萬多戶未遷戶籍問題。記者鄭國樑／攝影
桃園市議會今天地方稅務局工作報告，議員普遍關切房屋稅2.0還有五萬多戶未遷戶籍問題。記者鄭國樑／攝影

桃園市政府地方稅務局今天在議會工作報告，錢龍等多位議員關切房稅差別稅率2.0實施後，仍有不少超過兩房以上的納稅人，因為不了解新規定及未注意，無法在期限內遷戶籍，不能享有自用住宅的優惠稅率，要求市府設法補救。

地稅局局長姚世昌表示，去年8、9 月起，就用掛號寄輔導通知書給符合房屋稅2.0的民眾，提醒注意自己的權益，趕快辦理遷戶籍，以免不適用自住型，必須繳比過去多出1倍以上的房屋稅，今年2月10日寄出第2次加強輔導書，連同去年總計寄發23萬8396件輔導通知書，結果還有約5萬5000戶未能完成遷戶籍。

議會藍、綠、無黨籍議員都要求市府要為5萬多戶未申請的民眾，向中央反映維護這些人該有的權益。姚世昌表示，桃園市和多縣市都已經向中央反映，財政部這周五（25日）會在新北市開房屋稅2.0全國記者會，屆時應該會回應如何處理未遷戶籍者的問題，房屋稅2.0訂5月稽徵，研判會放寬未遷戶籍者至少5月可以再申請遷戶籍，至於是否如此，還有沒有其他措施，仍需以財政部記者會上的宣布為準。姚世昌指出，房屋稅的繳交通知最近會寄出，建議5萬多戶還沒遷戶籍的屋主可以等中央最新的決議。

姚世昌答詢時說明，地稅局寄出23萬多件輔導通知書，結果有約18萬戶61%完成遷戶籍，這個比率在全國算高的，另外，估計房屋稅2.0連同地價稅等相關稅收，預估可以增加超過10億元的稅收，這部分屬於自然成長。

姚世昌表示，中央實施房屋稅2.0的用意就是希望釋出和增加空屋使用率，不能完成遷戶的屋主可以出租，只要達到財政部相關的標準，或參加政府社宅包租代管，一樣可以節稅。另外，市府當初估計如果全部完成遷戶，會有約9000萬元的稅損，事實上不可能，如果按目前的資料，這方面稅收反而會增加。

房屋稅 自用住宅 財政部

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