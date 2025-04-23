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別以為沒店面就沒事 婚攝、婚秘達這門檻就要繳稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
婚禮示意圖。圖／彭園婚宴會館提供
婚禮示意圖。圖／彭園婚宴會館提供

隨著時代推進，現在許多新人也會在網路上找婚紗攝影、婚禮籌辦、新娘秘書等專業服務，不一定是大公司，常見個人或小型工作室在經營。國稅局提醒，這些接案的攝影師、新秘、婚禮企劃，如果有收費，不管有沒有開店面，都要注意「是否達報稅門檻」。

高雄國稅局指出，根據台灣的《營業稅法》規定，只要民眾是在台灣提供服務並收錢，不管是租婚紗、拍婚紗照、辦婚禮活動，還是幫忙化妝做造型，都算是「有在做生意」，依法應該繳營業稅。

國稅局再進一步解釋，就算只是透過IG、FB、蝦皮、小紅書、LINE等管道接案，只要有收費，就應該要申請「稅籍登記」，而且稅籍登記必須在開始接案前就辦好，這樣才不會被認為是「偷跑」或「漏報」。

不過，如果你只是偶爾接案、每月賺的不多，也有例外。國稅局補充說，2025年起，只要你的「月收入沒超過5萬元」，可以暫時不用辦稅籍登記（2024年以前的標準是4萬元），但只要收入超過這個數字，就要盡快補辦，否則一旦被檢舉或查到，還可能被罰錢。

國稅局提醒，很多人以為沒開實體店就不會被查，但現在政府也會留意社群平台或網路上的接案行為，如果個人長期接案、收入也穩定，為了避免被認定違規，最好主動了解稅務規定，該登記就登記，補辦也還來得及，還能減輕可能的罰鍰。

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