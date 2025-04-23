為學區遷戶籍 留意稅事

近期為新生入學報到季，不少家長為讓孩子順利就讀明星學區，會選擇將全家戶籍遷至學區內。台中稅務局提醒，這樣的安排若一不小心，可能導致原本享有的「自用住宅用地」地價稅優惠資格被取消，改按一般用地稅率課稅，稅額恐至少暴增四倍。

稅務局指出，地價稅課徵方式分為「一般用地」與「自用住宅用地」兩種，一般用地稅率為千分之10，並採累進稅率課徵，最高千分之55；而自用住宅用地則享有優惠稅率千分之2，差距非常大。

稅務局解釋，若符合「自用住宅用地」資格，除土地不得用於營業、出租外，土地所有權人、配偶或直系親屬必須設有戶籍並實際居住在該地，如果整戶戶籍全數遷出，就會喪失自用住宅用地認定資格，稅率也會隨之調整為一般用地稅率。