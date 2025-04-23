境外電商營業稅 起徵點調高

隨著國內小規模營業人營業稅起徵點調高，境外電商須辦理稅籍登記金額也跟著提高。

財政部日前修正規定，境外電商年銷售額若達60萬元，應在台灣辦理稅籍登記，銷售勞務應依規定開立發票。

為減輕國內小規模營業人稅負，自今年元旦起，營業稅起徵點調高，「銷售貨物」每月銷售額未達10萬元者可免繳營業稅，「銷售勞務」起徵點則提高至每月5萬元。這項營業稅變革被視為近年來對小規模營業人最有感的稅制優化措施之一。

由於國內營業稅起徵點調高，財政部考量衡平境內、外電商租稅待遇，近日也已公告調高境外電商辦理稅籍登記的銷售額規定。

財政部表示，境外電商是指外國事業、機關、團體、組織在台灣境內無固定營業場所，經由網際網路或其他數位方式銷售電子勞務給境內自然人，當境外電商銷售額達到起徵點，就必須辦理稅籍登記、依規定報繳營業稅。

境外電商原本每年銷售額達到48萬元，就須辦理稅籍登記，財政部表示，這是以原本國內銷售勞務的起徵點、每月4萬元來計算，每年就是48萬元；因此在銷售勞務起徵點調高至5萬元後，境外電商的每年銷售額基準也隨之提高至每年60萬元。

財政部表示，在修正規定生效前，境外電商營業人年銷售額已逾48萬元者，仍應依修正前規定辦理。目前已有超過150家境外電商在台灣辦理稅籍登記。

財政部提醒，境外電商營業人銷售額若達到起徵點，卻未辦理稅籍登記，可依營業稅法規定處罰，境外電商營業人應自行檢視是否達到稅籍登記標準。