資誠攜手中華產業國際租稅學會 主辦熟齡世代財富傳承必修課講習

資誠聯合會計師事務所與中華產業國際租稅學會22日共同主辦「熟齡世代財富管理與傳承的一堂必修課--遺產稅、贈與稅、綜所稅暨個人CFC申報實務」講習會，邀請財政部臺北國稅局官員分享最新稅務規定及申報實務，協助熟齡世代強化財富管理與傳承觀念，並清楚掌握相關稅務法律知識。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌表示，台灣在2025年邁入超高齡社會，熟齡世代面臨許多財富傳承的議題，包括誰能繼承財產？生前移轉財產好，還是生後繼承好？遺產稅或贈與稅怎麼申報？應該拋棄繼承或是協議分割遺產？夫妻贈與、每年贈與稅免稅額及婚嫁贈與該怎麼利用才能效益最大化？本次講習會解析綜所稅、遺產贈與稅的申報須知、應注意事項、揭露義務及可享優惠措施等，同時說明財富傳承法律知識、善用傳承工具，協助熟齡世代迎接幸福且尊嚴自主的樂齡人生。

財政部臺北國稅局副局長李志忠受邀開場致詞，說明財政部今年多項有利民眾的新措施，包括：遺產稅及贈與稅課稅級距金額的調高，綜合所得稅基本生活費、免稅額及各項扣除額額度也都有調高，讓民眾減輕稅負實在有感覺。李志忠也提醒，所得稅申報季節即將來臨，今年申報期間將延長到6月30日，鼓勵民眾可多多採用手機報稅，免APP、免插卡，可以下載、增修所得資料及扶養親屬，十分便利。

臺北國稅局以實際案例解析遺產稅申報常見問題，並提醒遺產規劃要先評估財產結構及法令規定，以免規劃錯誤多繳稅。另說明常見贈與稅態樣及視同贈與等情況，指引個人正確判別贈與行為以及相關申報須知，並以最新案例分享申報實務。亦介紹綜所稅今年報稅新規定，包括出售房屋、個人CFC等多項議題，並提供線上報稅的多樣管道，有助民眾順利完成綜所稅申報。

資誠聯合會計師事務所家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛解析常見財富傳承的風險，以及繼承順位、夫妻財產制等法律規定，並以實例說明誰可以繼承財產；建議個人應善用傳承工具，提早規劃財富傳承，在面對婚姻變化、死亡時降低財富傳承風險，避免憾事發生。