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防止進口酒包裝、廣告混淆產地 財政部新規明年上路

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為了防止進口酒利用包裝、廣告混淆原產地，財政部22日公布最新函釋，為避免酒品廣告讓人誤解來自非屬原產地的文字、圖形等，應於同頁面以同等篇幅補充說明其原產地；為避免使人誤信產地，在酒品包裝標示非屬原產地的地名時，其字體不可大於原產地，這項新制將於明年元旦生效，違者最重可處50萬元罰鍰。

近年中國產製啤酒持續以低價出口至台灣，台灣釀酒商協會認為，已導致國內啤酒產業遭受損害，因此向財政部申請調查，對自中國產製進口啤酒課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅，同時也有立委呼籲，應針對酒類包裝產地有更明確標示，避免消費者誤判或誤解進口啤酒的原產地。

財政部22日作出最新解釋，針對菸酒管理法規定「使人誤信之情事」，包含酒之容器與其外包裝標示文字，可使人誤信係產自原產地以外之國家或地區；未進口酒的容器或其外包裝標示非屬原產地之地名，其字體大於依規定所標示的原產地，且與商標、品牌無涉者，將會踩上紅線。

除了第一次查獲情形未涉及標示不實或使人誤信者，得先限期改正外，違者可處3萬元以上50萬元以下罰鍰，並通知其限期回收改正，改正前不得繼續販售；屆期不遵行者，按次處罰，並沒入違規之菸酒。

針對菸酒管理規定「易生誤解之內容」，包含酒之廣告或促銷揭示之內容，可使人誤信該酒品產自原產地以外的國家或地區，未來進口酒之廣告或促銷內容，有非屬原產地地名之相關文字、圖形、記號、圖片，則必須要在同一頁面或畫面以同等篇幅補充說明其原產地者。違者可處3萬元以上50萬元以下罰鍰，並通知限期改正；屆期未改正者，按次處罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

反傾銷稅 廣告 財政部

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