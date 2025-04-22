5月報稅季將至 「新豪宅稅」這3類屋主注意

近期財政部調整舊制高價住宅的認定與計算方式，俗稱「豪宅稅」，標準除維持原有總價門檻外，首度將「成交單坪價格」納入認定條件。5月報稅季將至，信義房屋旗下信義代書林祐民表示，此次新制僅適用於未納入房地合一稅、且無法提供購屋成本證明的舊屋，主要影響對象為早年購屋、近期出售的民眾。提醒屋齡高、已退休的自住型屋主，售屋前務必試算稅額，並點名三大族群也應特別留意。

林祐民指出，新制適用對象為104年12月31日以前購得房屋者，申報時若無法核實原始取得成本，須改採財政部公告標準課稅。常見情況如購屋合約遺失，實價登錄尚未實施時期，無法取得參考成交資訊者，只能依公告價格估算所得。若房屋成交總價或單價超過門檻，將被視為高價住宅，並以「成交總價 × 房地比 × 20%獲利率」計算財產交易所得，納入綜合所得課稅。

林祐民表示，是否需負擔高額稅金，仍與房屋持有年限與房地比有關。屋齡越久、折舊越大、土地公告現值越高，房地比通常越低，即使被列為高價住宅，實際課稅金額差異未必顯著。例如上述老屋若房地比僅12%，計算所得僅約54.72萬元，稅負影響較小。

針對此次調整，林祐民特別點名三大族群留意：

一、雙北地區低樓層公寓與小坪數捷運宅。雖台北市單價超過120萬元的物件並不普遍，但部分一樓公寓或小坪數捷運宅因地段佳、總價低、單價高，容易觸及門檻。若為十多年前低價購入，一旦近期出售，獲利空間大，稅負差距明顯。

二、新竹竹北早期購屋族。近年竹北房價大漲，許多當年單價十多萬元購得的物件，如今每坪行情動輒逾50萬元，輕易突破高價住宅門檻，出售時應留意稅金差異。

三、104年底前購屋且近期出售的屋主。這類民眾在無法提出原始成本證明的情況下，售價若超過財政部公告門檻，將按新制公告方式課稅。林祐民提醒，售屋前應諮詢專業人員試算稅額，降低誤判成本而產生預期外的負擔。

至於能否透過調整車位價格方式節稅，林祐民坦言，若車位價格遠高於市價行情，國稅局可能認定有規避稅負的嫌疑。他提醒，查稅人員經驗豐富，切勿以明顯偏離行情的方式操作，恐將遭要求補稅甚至產生法律風險。提醒退休長輩、無其他所得來源的自住型屋主，可尋求專業房仲或代書協助試算，合理規劃節稅，以免因稅制誤解而承擔過高稅金。