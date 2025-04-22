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營所稅結算申報季來臨 安永提醒企業掌握法規變動

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
安永聯合會計師事務所於22日起舉辦四場「最新稅務法令更新暨營利事業所得稅申報書變動與注意事項」研討會。圖／安永提供
安永聯合會計師事務所於22日起舉辦四場「最新稅務法令更新暨營利事業所得稅申報書變動與注意事項」研討會。圖／安永提供

113年度營利事業所得稅結算申報即將來臨，安永聯合會計師事務所於22日起舉辦四場「最新稅務法令更新暨營利事業所得稅申報書變動與注意事項」研討會，分享如何有效掌握最新稅務實務發展及申報重點，降低申報錯誤風險。

針對113年度新發布的解釋函令「上市(櫃)投控公司稅務認定更新」，安永聯合會計師事務所公司稅務依規服務執業會計師葉柏良表示，上市(櫃)投控公司應依該函令說明判斷是否屬以有價證券買賣為業，將影響其應稅與免稅所得之計算。也提醒上市(櫃)投控公司應特別注意交易標的與所得來源的歸屬分類，避免因分類錯誤造成稅務爭議。

財政部發布函釋放寬依所得稅法第39條盈虧互抵的限制，放寬原「如期申報」之條件，即當企業若逾期納稅在三日內補繳稅款，得視為情節輕微，仍符合「如期申報」條件而適用盈虧互抵。惟企業若逾期納稅並超過三日，即使已如期提交營所稅申報書，仍不符合「如期申報」要件，將不得適用盈虧互抵。提醒企業務必在期限內完成納稅，避免喪失以往年度虧損扣除的權利。

葉柏良分享，本年度也有多項法令修正，包括申請適用所得稅協定之期限，由原規定自稅款繳納日起5年調整為10年；所得稅法增列扣繳事項的適用主體、修正扣繳義務人範圍、扣繳申報繳納期限與相關罰則；以及中小企業發展條例部分條文修正提高增僱員工及員工加薪之薪資費用加成扣抵比率，有利企業靈活運用資源。此外，立法院於4月18日三讀通過產業創新條例部分條文修正案，從「AI及節能減碳納入投資抵減」、「增加新創募資機會」及「避免關鍵技術外流」三大面向修正，共增修9條條文，以延長適用期限並擴大適用範圍。另外，目前預告修正草案中，包括因應全球最低稅負制，將調高部分跨國企業的營利事業所得基本稅額徵收率至15%。

安永也提醒近期國稅局針對受控外國企業(CFC)查核重點，以及營所稅常見申報錯誤類型的分享，幫助企業自我檢視，安永聯合會計師事務所公司稅務依規服務執業會計師蔡雅萍亦說明企業應留意113年度國稅局公告適用之申報書修改項目與相關填報注意事項。在法令變動頻繁之際，企業務必關注最新公告，善用專業資源進行稅務規劃，以穩健因應報稅季節。

安永 所得稅 稅款

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