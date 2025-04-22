提供多元擔保選項 海關助欠繳稅業者順利通關

基隆關22日表示，納稅義務人若因欠繳稅款或罰鍰遭海關實施假扣押，可透過提供擔保方式解除限制，確保進口、出口貨物順利通關。

基隆關指出，納稅義務人欠繳應納稅款或罰鍰，如案件未確定且滯欠金額在新臺幣50萬元以上者，海關將啟動假扣押程序，並停止在任何口岸報運貨物進口、出口放行作業(俗稱擋關)，納稅義務人倘無法及時提出現金擔保，建議可改提供其他擔保，俾解除擋關限制或避免財產遭到海關假扣押。

基隆關進一步說明，依海關實施假扣押或其他保全措施裁量基準及作業辦法第5條規定，上述擔保，係指除現金外，相當於欠繳應繳關稅、滯納金、滯報費、利息、罰鍰或應追繳之貨價金額的擔保，如政府發行的公債、銀行定期存單、信用合作社定期存單等。目前實務上以銀行定期存單設定質權的擔保方式最為常見(假扣押案件設定質權於海關)，其優點在於納稅義務人不須立即繳付現金，又能收取銀行利息，且不耽誤進口、出口通關，申請復查權利亦不受影響，就海關及納稅義務人而言，實屬雙贏局面。

基隆關最後提醒，納稅義務人提供擔保品目的在解除海關保全措施，確保其進口、出口貨物順利通關，惟案件確定後，仍請義務人儘速繳清欠款，若未能履行繳款義務，海關將依法行使質權處分擔保品。倘對提供擔保事項仍有疑問，歡迎洽詢，以使貨物順利通關，並保障自身權益。