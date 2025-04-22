家寧事件給企業的1堂課 專家：逃漏稅不只罰錢、最高判7年徒刑

百萬YouTube頻道「眾量級CROWD」創始成員Andy、家寧情侶檔分手後開撕，Andy指10年來頻道總收益達1億元，網友為Andy抱不平，紛紛檢舉頻道母公司「群海娛樂」疑似逃漏稅。新北地檢署昨依涉稅捐稽徵法等罪嫌搜索「群海娛樂」，約談家寧和父母、胞妹，複訊後各以3萬至20萬元交保。「立行會計師事務所- LY CPA Firm」臉書粉專表示，逃漏稅不是只有罰錢這麼簡單。

「立行會計師事務所」臉書粉專表示，家寧事件給企業的一堂課，逃漏稅不只是國稅局來查、補稅罰錢就結束，嚴重的話，其實可能觸犯刑法、被起訴、甚至留下前科。

逃漏稅其實是「有刑責」的，立行會計師事務所表示，根據稅捐稽徵法第41條，如果你是用「詐術」或其他不正當方式來逃稅，像是假帳報支出、漏報收入，或拿別人的名字報薪資、使用／購買虛假發票入帳；只要被查到，不只是補稅加罰鍰，還可能會吃上官司，最高可以判到7年以下有期徒刑、拘役，還可能併科罰金。

「預防比事後處理好太多」，立行會計師事務所表示，「企業稅務健檢」目的就是為了公司避免重大的逃漏稅風險，而也真的有不少企業主是到了被查帳、甚至收到傳票才驚覺「原來這樣也算逃漏稅」。建議不要等被查才修正，平常就該定期檢查帳務，有灰色地帶的稅務處理，先問專業人士再做決定。