車輛環保回收 停徵牌照稅

有民眾名下車輛廢棄多年未使用，近期完成環保回收，今年是否仍須負擔使用牌照稅？基隆稅務局解釋，一旦監理機關在車籍資料註記為「環保回收」或「環保車體回收」，則該車輛牌照稅將只計至回收證明上所載拖吊日期前一日。

稅務局解釋，若車輛因年久失修或不堪使用而交由合格回收廠商處理，並經監理機關在車籍資料註記為「環保回收」或「環保車體回收」，則該車輛牌照稅將只計算到回收證明上所載拖吊日期的前一日，就是從這天起不會再產生稅負。

稅務局提醒，民眾車輛回收後，應主動向回收廠商索取「廢棄機動車輛回收單」，並持該單據至監理機關辦理車輛報廢登記，手續才算正式完成，如僅完成回收、未完成報廢程序，牌照稅仍會持續產生，請納稅人留意。