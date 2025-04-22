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公設保留地 有條件免稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

桃園稅務局表示，民眾持有公共設施保留地，若為空地狀態，只要該筆土地在保留期間內「未作任何使用」，且與周圍使用中土地「完全隔離」，地主可在9月22日前提出免徵地價稅申請。

稅務局解釋，公設保留地是指依《都市計畫法》劃定土地，未來預留給政府機關或相關單位作為道路、公園、學校等公共用途，在尚未徵收或取得前，地主雖名義上擁有土地，但實際使用受限，為減輕地主負擔，政府特別稅負優惠。

稅務局指出，若該筆公設保留地在保留期間內未作任何使用，且與周圍使用中土地完全隔離，地主可在每年9月22日前提出免徵地價稅申請，經稅捐稽徵機關審核通過後，當年度即可適用免稅優惠。

稅務局強調，地主需要特別注意的是，如果逾期申請，即使條件符合，也只能從申請次年起減免，無法追溯當年稅額。公設保留地是否能免稅，取決於實際使用狀況與土地隔離情形，建議地主即早查明現況，並於期限內完成申請，保障權益。

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