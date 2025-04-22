採購股東紀念品 不能抵稅
許多股東引頸期盼的股東紀念品近期陸續公布，財政部高雄國稅局提醒，公司鼓勵股東參加股東會而購買紀念品贈送股東，屬與推展業務無關的餽贈，其進項稅額不可申報扣抵銷項稅額。
公司為股東準備紀念品，是股東們的小確幸，不過公司採購股東紀念品，應留意營業稅相關規定。
高雄國稅局表示，依《加值型及非加值型營業稅法》規定，交際應酬用貨物或勞務支付進項稅額，不可申報扣抵銷項稅額，所謂交際應酬用貨物或勞務，包括宴客及與推廣業務無關的餽贈。
因此，公司召開股東會而贈送股東紀念品，與業務推展無關，屬公司對股東餽贈，依法令規定，公司採購股東會紀念品支付的進項稅額，不可申報扣抵銷項稅額。
國稅局舉例，甲公司經營螺絲、螺帽及鉚釘製造，向乙公司購買2萬個保鮮盒作為股東會紀念品，取得乙公司開立銷售額200萬元的三聯式統一發票，依營業稅率5%計算，進貨的營業稅額為10萬元，但贈送股東紀念品與公司業務推展無關，因此甲公司在申報營業稅時，這筆紀念品的10萬元營業稅額，不可扣抵銷項稅額。
此外，企業端午送禮同樣要留意營業稅規定，官員表示，公司購置禮盒、禮品送給往來客戶，或犒賞辛苦員工，稅法認定上，分別屬於交際應酬、酬勞員工性質，一樣無法扣抵銷項。公司如誤將購買股東會紀念品支付的進項稅額申報扣抵銷項稅額，導致漏稅，在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定調查人員調查前，應自動補報、補繳所漏稅款。
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