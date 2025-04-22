新版產創優稅 避踩三地雷

立法院日前三讀通過《產業創新條例》修正案，擴大租稅優惠範圍，專家提醒，新版產創條例應避免誤踩三大地雷，包含新技術定義、適用時間認定、海外投資申請規定，企業申請優惠時應特別留意。

勤業眾信國內租稅負責人張瑞峰表示，此次修法新增與修正共九項內容，被業界視為美國對等關稅措施下的一場及時雨，對中大型企業及新創公司都提供更有力的租稅支持，企業應關注適用規定，以免權益受損。

張瑞峰指出，此次修法將既有的智慧機械、5G、資安等項目，原優惠適用期間僅至2024年底，修法後延長至2029年底，同時將AI、節能減碳技術納入抵減項目，申請適用金額上限提高至20億元，較原本倍增；另降低創投實收資本額門檻、放寬天使投資人優惠等。

不過新版產創條例須留意三大焦點，避免不符規定，影響自身權益。首先是新技術定義，張瑞峰解釋，AI技術定義包含機器學習、深度學習、大型語言模型等，可用於優化企業營運效率；節能減碳技術則包括製程改善、提升能源效率、降低碳排等應用，企業應留意投資適用範圍。

其次是適用時間認定，張瑞峰提醒，修正後租稅優惠適用，是以企業投資決策時點、也就是「訂購日」為認定時點，而投資抵減年度則以「交貨年度」認定，也就是說，自2025年起才訂購的AI或減碳項目，才能適用新制投資抵減。

舉例而言，企業在2024年12月31日前訂購符合現行條文所定項目，應適用舊制，即使交貨年度落在2025年，仍應依原條文適用投抵，適用舊制支出金額上限10億元，且若訂購AI、減碳等項目，將不得適用新制，無法投資抵減。

最後，此次修法也加強海外關鍵投資管理，因應國際技術戰升溫，新修條文第22條明定，企業若要投資「特定國家、地區或關鍵技術」，且金額達一定門檻，必須事前申請主管機關核准，若未申請就進行投資者，可處5萬至100萬元罰鍰。

張瑞峰表示，經濟部將會同財政部訂定相關子法，將明確規定包括AI、節能減碳項目適用範圍、投資新創事業規範、特定國家或地區、產業或技術、金額等規定。