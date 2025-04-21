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今年期房屋稅 適用舊標準
財部雖已公布最新租金標準，但由於公布時間趕不上房屋稅申請變更期限（今年為3月24日），因此今年期房屋稅，房東能否適用出租優惠稅率，仍是以財政部去年公布的112年度租金標準來判斷。
今年房屋稅租金標準是適用112年標準，但今年申報去年綜所稅的租金應適用113年度標準，兩者有落差，房東應留意相關規定。
地方稅務局表示，囤房稅2.0上路後，房東出租且申報租賃所得達標，房屋稅可適用較低稅率1.5％至2.4％，稅負不增反減。
財政部去年公告的112年度住家用房屋租金標準，不分新屋、舊屋，皆是以房屋評定現值的一定比率來計算。舉例來說，台中市房屋租金標準為房屋評定現值的22%，假設台中市甲屋住家用房屋評定現值為100萬元，房東在今年5月申報綜所稅時，須申報年度租金所得達22萬元以上，房屋稅才能適用較低稅率1.5%至2.4%。
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