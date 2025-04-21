六都舊屋租金標準加嚴 牽動明年房屋稅率

財政部近日公布最新房屋租金標準，為更貼近市場價格，此次針對住家用房屋首度區分為新標準單價（新屋）、舊標準單價（舊屋）兩種，並納入土地價值作為推計基準。以六都來看，舊屋租金標準普遍加嚴，將牽動房東明年房屋稅是否能適用較低稅率。

囤房稅2.0去年7月上路，其中為鼓勵民眾釋出空屋到租屋市場，針對出租房屋、且申報所得達租金標準者，適用房屋稅率1.5%至2.4%，低於一般囤房稅率的2%至4.8%。

因此，何謂「申報所得達租金標準」，攸關能否適用較低稅率。財政部近日公布「113年度房屋及土地之當地一般租金標準」， 明年期房屋稅能否適用租屋優惠稅率？將取決於明年5月申報綜所稅時，申報租金所得是否達到113年度租金標準。

六都舊標準單價住家用房屋租金標準 圖／經濟日報提供

財政部公布的113年度租金標準有兩大變革。首先是區分新、舊屋，各縣市新屋適用範圍各不相同，如雙北、高雄皆為2014年7月1日起按新標準單價核課房屋稅者，視為新屋；桃園新舊屋分水嶺為2015年7月1日，台中是2018年7月1日，台南是2016年7月1日。

另一項變革是將土地現值也納入租金推計基準，全台除了房屋現值外，租金標準都要再加上土地公告現值的1.2％。例如台北新屋，是依房屋評定現值10％加上土地公告現值1.2％計算；台北舊屋則是以房屋現值27％及土地現值1.2％合計數計算。

若僅以舊屋來比較，六都來看，桃園舊屋房屋現值標準提高1個百分點，台中舊屋提高3個百分點，台南舊屋提高2個百分點，其餘三都舊屋房屋現值標準持平。另新竹縣舊屋房屋現值標準則調降4個百分點。