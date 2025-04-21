新聞中的法律／企業專利布局 三大關鍵

全球競爭加劇環境下，創新是企業持續成長動力，唯有完善專利策略與布局，才能讓企業在市場中穩健發展，專利權正是企業取得競爭優勢的決勝關鍵。

專利權是政府為鼓勵及保護創新成果所授予的法律權利。企業取得專利權可帶來的優勢包括：利用專利創造利潤、藉由專利提高競爭力、以專利提升企業價值、並透過專利降低潛在風險等。

雖然專利權能帶來諸多優勢，但僅依靠「專利數量」並不足以建立真正的競爭優勢，企業應以核心研發技術為基礎，透過點、線、面三維架構，規劃全方位專利布局，建議企業專利布局須考量三大關鍵。

首先，選擇適當保護類型及範圍。專利權涵蓋發明、新型及設計三種類型，企業應依據研發成果技術特性與市場需求，選擇合適專利類型。例如產品外觀的視覺美感，可透過設計專利保護；若是核心關鍵技術，則可藉由不同專利標的及技術特徵組合，構築完整申請專利範圍，使對手不易進行迴避設計。此外，對於關鍵技術或產品配方等機密資訊，可優先考慮營業秘密保護。上述策略可確保企業在有限資源下，取得高價值專利組合，形成完整專利保護傘。

第二，善用前案檢索及技術分析。企業申請專利時，須符合專利要件才能獲准，因此在申請前，應先透過內部智財團隊或研發團隊進行前案檢索。智慧局建置全球專利檢索系統（GPSS），整合全球超過100個國家、1.6億筆以上專利文獻，且完全免費，是前案檢索的強大工具。

另外，在現今專業分工時代，企業亦可委託專業權威的專利檢索機構，協助前案檢索及分析全球專利趨勢。此前置步驟能協助企業掌握最新技術趨勢，甚至是主要競爭對手專利布局，藉由客製化服務，適時調整自身研發及專利申請策略。

第三，進行國外專利布局。專利權採屬地主義，即企業在某一國家獲得專利保護，並不代表可在全球範圍內受保護。因此，企業若計畫拓展海外市場，應提前在主要銷售市場、研發中心及製造基地申請專利。

考量我國專利審查平均首次通知期間僅8.4個月，且現行已推動各項加速審查方案，對象包含：新創產業、產業協力面詢、再審查及綠色技術等，今年將再增加「女性申請發明專利加速審查方案」，審查期間可望再大幅縮短。

以「新創產業積極型專利審查方案」為例，平均審查期間僅70.3日。企業可善用我國審查快速優勢，先向我國申請專利，以此作為第一申請國，據此主張優先權並向外輻射開展國外專利布局。

我國已與多國專利審查機構建立密切合作關係，包括與日、韓等國簽訂優先權證明文件電子交換協議，並與美日韓等多國簽訂「專利審查快速公路（PPH）」計畫。可提升企業國外布局的效率與便利性，確保審查期程以最大化專利保護效益。（本文由經濟部智慧財產局長廖承威口述，記者江睿智整理）