投資抵減上限 調高到20億元

立法院會昨三讀修正通過產業創新條例，投資抵減項目增加人工智慧產品或服務及節能減碳，投資抵減上限金額從現行十億元提高到廿億元；個人投資新創租稅優惠部分，將新創事業適用年限由設立未滿二年放寬至五年。

為引導更多資金挹注新創事業，三讀條文將有限合夥創投事業的實收出資額門檻，從現行三億元降為一點五億元，並提高第三年度起投資新創事業須達一定金額或比率。

針對天使投資人投資新創享有租稅優惠部分，三讀條文放寬新創事業適用年限至五年，投資門檻也降至五十萬元。投入產業範圍屬國家重點發展業者，每年可減除總額上限提高至五百萬元。

三讀條文也增訂罰則，包括投資於特定國家或地區、涉及特定產業或技術等，處五萬元以上一百萬元以下罰鍰，並得令其限期改正、停止或撤回投資；屆期者，得按次處五十萬元以上一千萬元以下罰鍰。