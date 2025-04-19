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產業創新條例修正案三讀 有三大亮點

經濟日報／ 記者余弦妙葉卉軒／台北報導
經濟部。聯合報系資料照
經濟部。聯合報系資料照

《產業創新條例》部分條文修正案，昨（18）日於立法院三讀通過，投資抵減項目增加人工智慧產品或服務，及節能減碳投資抵減上限金額從現行10億元提高到20億元；個人投資新創租稅優惠部分，將新創事業適用年限由設立未滿二年放寬至五年。

經濟部表示，有關增加的AI及節能減碳投資抵減項目適用範圍，將會同財政部於六個月內完成相關子辦法訂定，以利企業對外投資有所依循。

經濟部指出，這次修正的產創條例條文有三大亮點，包括「AI及節能減碳納入投資抵減」、「增加新創募資機會」及「避免關鍵技術外流」，共增修九條條文。

其中，產創條例第10條之1除保留智慧機械項目並調整智慧技術元素、現行5G系統及資安項目外，增列人工智慧及節能減碳項目，鼓勵產業導入人工智慧與雲端運算等數位技術，提升企業應變能力，以及加速提升產業減碳效率。並配合適用範圍擴大，申請適用金額上限由現行10億元提高至20億元，施行期間自今年1月1日起至2029年12月31日止。

為協助新創事業，將有限合夥創投事業的實收出資額門檻，從現行3億元降為1.5億元，並提高第三年度起投資新創事業須達一定金額或比率。

針對「天使投資人」投資新創享有租稅優惠部分，將新創事業適用年限由現行設立未滿二年放寬至五年，投資門檻則由現行100萬元調降至50萬元；若投入的產業範圍屬於國家重點發展業者，每年可減除總額上限為500萬元。

此外，為保護關鍵技術及維持產業競爭力，三讀條文明定，公司從事國外投資係投資於特定國家或地區、特定產業或技術或達一定金額以上等情形者，應事前向中央主管機關申請核准。

人工智慧 天使投資 減碳

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