快訊

小S大女兒Elly「沒能見大S最後一面」 曬夜空照吐13字惹哭網友

整理包／大阪萬博現金無用！半年展期必看亮點、購票方式、特殊規定 完整攻略一次看 

梵蒂岡的傳教戰略？中國與教廷「秘密會議」

財團法人可免稅？勤業眾信曝長照機構申報三大差異

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信提醒，長照機構稅務申報不只看收入，也要看組織型態與服務方式。業者提供
勤業眾信提醒，長照機構稅務申報不只看收入，也要看組織型態與服務方式。業者提供

隨著台灣人口快速邁入高齡化社會，長期照顧需求持續升高，長照機構在社會中扮演著不可或缺的角色，但這些機構大多不屬於傳統公司組織型態，因此在稅務申報上有許多特殊規定需要留意。專家提醒，從事長照事業的法人組織，依設立型態與營運性質不同，所得稅營業稅的申報方式也有所差異。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師陳惠明表示，長照機構的法人型態可分為財團法人與社團法人兩大類，其中，社團法人又進一步區分為「以公益為目的」與「非以公益為目的」。

陳惠明指出，財團法人與公益社團法人，若符合《所得稅法》規定的「教育、文化、公益、慈善機關或團體」條件，其本身與附屬作業組織的收入，除了銷售貨物或服務外，基本上可免納所得稅，但仍須於年度結算時填寫「公益慈善機關或團體結算申報書」進行申報。

非公益社團法人則不同，陳惠明說，由於社員可分配盈餘、轉讓持分，具備營利事業特性，財政部認定其應比照一般公司辦理申報，須填寫「營利事業所得稅結算申報書」，並依法進行暫繳與結算申報。

針對虧損能否在未來抵稅的問題，陳惠明表示，非公益社團法人，因申報方式如同一般營利企業，只要符合《所得稅法》第39條條件，虧損可於未來十年內抵減所得；財團法人則僅能針對其銷售貨物或服務產生的虧損適用虧損抵減，且必須符合法規條件，並非所有虧損都能適用。

除了所得稅外，營業稅的處理也有眉角。陳惠明說，若長照機構提供的照顧服務符合《營業稅法》第8條規定的社會福利勞務範圍，可免徵營業稅且免辦理稅籍登記。

陳惠明提醒，但若機構同時銷售其他貨物或非社福服務，如販售紙尿褲、看護墊等，則需辦理稅籍登記並依法繳納營業稅，若這些用品的費用包含在照護服務費中，且由機構協助更換，視為照護服務一環，可一併免稅；但若是額外向使用者收費（無論有無賺取價差），就屬於商品銷售，應課徵營業稅，且無法抵扣進項稅額。

陳惠明提醒，長照機構稅務申報不只看收入，也要看組織型態與服務方式，了解法規細節，不僅能避免誤報風險，更有助於掌握合法節稅空間，讓機構能專注投入照顧服務，創造更穩健的營運環境。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師陳惠明。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師陳惠明。業者提供

所得稅 營業稅

延伸閱讀

早餐店老闆欠勞健保營業稅70萬 存款遭扣押急繳清

資本市場服務團攜手勤業眾信 傳遞資本市場最新政策與實務資訊

進項稅額扣抵 留意申報時限

國產署將推出嘉義這筆長照產業住宅區地上權 長照業評估結果曝

相關新聞

婚嫁贈與 額外享百萬免稅額

不少父母在孩子成家時會準備一筆結婚基金作為祝福。財政部中區國稅局表示，除了每位贈與人每年享有244萬元的贈與稅免稅額外，...

進項稅額扣抵 留意申報時限

財政部台北國稅局提醒營業人，若經稅務機關查獲有短報或漏報銷售額情形，即使事後補提合法進項憑證（如發票），也無法在短漏報當...

夫妻各自有房 擇一享優稅

台南市財稅局表示，地價稅自用住宅用地稅率原則上僅限「一處」，夫妻結婚後視為同一戶，若各自有房，可擇一適用自住優惠稅率。

土地租人蓋房 當心契稅

台中市稅務局表示，民眾若出租土地給承租人，並約定由承租人出資興建房屋，但建照與使用執照登記在土地所有人（地主）名下，這類...

竹科媽媽太多房子減地價稅 竹市稅務局教這樣做最划算

擁太多房子減地價稅有撇步？竹科李姓媽媽在關新路及慈雲路各有1間房屋，分別由自己及2個成年兒女設立戶籍，並享有地價稅自用住...

報稅季新制上路！免稅額調高、房屋交易課稅規則一次懂

隨著5月報稅季即將到來，民眾在申報2024年度綜所稅時，會發現不少新變化。KPMG安侯建業稅務投資部經理陳萱提醒，今年不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。