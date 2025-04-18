快訊

「門都沒有」再現？台積電喊台灣要蓋11廠 股民酸爆魏哲家

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

倒閣說掀熱議 陳揮文指蔣萬安有3大誤判

新竹屋主偷蓋鐵皮屋挨罰2.5萬元 稅務局：違法建築仍要稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
圖為示意圖，拆除大隊正在拆除鶯歌一處違建鐵皮屋頂。聯合報系資料照片
圖為示意圖，拆除大隊正在拆除鶯歌一處違建鐵皮屋頂。聯合報系資料照片

新竹縣近期有民眾檢舉，某市區住戶在一樓旁與頂樓違規加蓋鐵皮屋，經縣政府稅務局查核，發現該建物未依法申報房屋稅，不僅需補繳稅款，還遭加罰。稅務局提醒，凡是房屋有新建、增建或改建情形，都必須在完工後30日內向地方稅務局申報，否則將面臨補稅及最高兩倍罰鍰。

針對這起個案，稅務局說明，屋主因未申報，須補繳113年度房屋稅5萬元，並被裁罰2萬5,000元，相當於補稅金額的0.5倍。但如果屋主能在稅務單位開罰前主動補報並繳清稅款，罰鍰金額就可降低。以本案為例，若屋主提早補報，就能適用0.3倍罰則，罰金將降為1萬5,000元，少繳1萬元。

稅務局也強調，無論建築是否合法、是否設有門牌，只要是附著在土地上、具有使用價值的建物，就屬房屋稅的課徵範圍。許多民眾誤以為違建或沒有門牌的建物不用繳稅，這是錯誤的認知。

最後，稅務局提醒大家，繳房屋稅是法律規定的義務，但並不等於這棟建築就是合法建築，也不會因此取得合法身分，為了避免日後補稅與罰款，建議民眾在有建築行為後，主動查詢並及時辦理申報手續。

房屋稅 稅款 違建

延伸閱讀

竹科媽媽太多房子減地價稅 竹市稅務局教這樣做最划算

台中大里惡火 鐵皮屋燒塌重壓母女3人阻斷逃生路

新竹女房仲銷售額2億卻逃漏稅2294萬 被送管收所

宜蘭民宅驚傳火警 住戶以為外面「下雨」打開房門全是火

相關新聞

婚嫁贈與 額外享百萬免稅額

不少父母在孩子成家時會準備一筆結婚基金作為祝福。財政部中區國稅局表示，除了每位贈與人每年享有244萬元的贈與稅免稅額外，...

進項稅額扣抵 留意申報時限

財政部台北國稅局提醒營業人，若經稅務機關查獲有短報或漏報銷售額情形，即使事後補提合法進項憑證（如發票），也無法在短漏報當...

夫妻各自有房 擇一享優稅

台南市財稅局表示，地價稅自用住宅用地稅率原則上僅限「一處」，夫妻結婚後視為同一戶，若各自有房，可擇一適用自住優惠稅率。

土地租人蓋房 當心契稅

台中市稅務局表示，民眾若出租土地給承租人，並約定由承租人出資興建房屋，但建照與使用執照登記在土地所有人（地主）名下，這類...

竹科媽媽太多房子減地價稅 竹市稅務局教這樣做最划算

擁太多房子減地價稅有撇步？竹科李姓媽媽在關新路及慈雲路各有1間房屋，分別由自己及2個成年兒女設立戶籍，並享有地價稅自用住...

報稅季新制上路！免稅額調高、房屋交易課稅規則一次懂

隨著5月報稅季即將到來，民眾在申報2024年度綜所稅時，會發現不少新變化。KPMG安侯建業稅務投資部經理陳萱提醒，今年不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。