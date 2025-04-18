新竹屋主偷蓋鐵皮屋挨罰2.5萬元 稅務局：違法建築仍要稅

新竹縣近期有民眾檢舉，某市區住戶在一樓旁與頂樓違規加蓋鐵皮屋，經縣政府稅務局查核，發現該建物未依法申報房屋稅，不僅需補繳稅款，還遭加罰。稅務局提醒，凡是房屋有新建、增建或改建情形，都必須在完工後30日內向地方稅務局申報，否則將面臨補稅及最高兩倍罰鍰。

針對這起個案，稅務局說明，屋主因未申報，須補繳113年度房屋稅5萬元，並被裁罰2萬5,000元，相當於補稅金額的0.5倍。但如果屋主能在稅務單位開罰前主動補報並繳清稅款，罰鍰金額就可降低。以本案為例，若屋主提早補報，就能適用0.3倍罰則，罰金將降為1萬5,000元，少繳1萬元。

稅務局也強調，無論建築是否合法、是否設有門牌，只要是附著在土地上、具有使用價值的建物，就屬房屋稅的課徵範圍。許多民眾誤以為違建或沒有門牌的建物不用繳稅，這是錯誤的認知。

最後，稅務局提醒大家，繳房屋稅是法律規定的義務，但並不等於這棟建築就是合法建築，也不會因此取得合法身分，為了避免日後補稅與罰款，建議民眾在有建築行為後，主動查詢並及時辦理申報手續。