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為搶進明星學區卻踩雷！爸媽一疏忽地價稅竟要多繳四倍

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
遷戶籍前務必了解稅法相關規定。示意圖／聯合報系資料照
遷戶籍前務必了解稅法相關規定。示意圖／聯合報系資料照

近期為新生入學報到季，不少家長為了讓孩子順利就讀明星學區，會選擇將全家戶籍遷移至學區內。台中稅務局提醒，這樣的安排若沒有注意，可能會導致原本享有的「自用住宅用地」地價稅優惠資格被取消，改按一般用地稅率課稅，稅額可能暴增至少4倍，千萬要注意。

稅務局提醒，地價稅的課徵方式分為「一般用地」與「自用住宅用地」兩種，其中一般用地的基本稅率是千分之10，並採用累進稅率課徵，最高可達千分之55；而自用住宅用地則享有明顯較低的稅率，僅為千分之二，差距非常大。

稅務局解釋，若要符合「自用住宅用地」的資格，除了土地不得用於營業、出租之外，還有一個非常重要的條件，土地所有權人、其配偶或直系親屬，必須設有戶籍並實際居住在該地，如果整戶戶籍全數遷出，就會喪失自用住宅用地的認定資格，稅率也會隨之調整為一般用地稅率，造成稅負大幅上升。

舉例來說，若某塊土地原本是作為自住使用，每年繳納的地價稅大約只有幾千元，一旦失去優惠後，改按一般稅率課徵，可能暴增為數萬元，對家庭財務將帶來不小負擔。

因此，稅務局特別呼籲，家長們在幫孩子安排入學戶籍遷移時，務必要審慎考量地價稅的影響，如果真的需要遷出戶籍，也應至少保留土地所有權人本人、其配偶或直系親屬中任一人繼續留在該戶籍地，以保住自用住宅稅率的資格。

若已經不小心讓戶籍全數遷出，導致稅率改為一般用地，仍可再重新申請自用住宅稅率，不過，稅務局提醒，記得在每年地價稅開徵前40日前，也就是9月22日前主動向當地稅捐機關提出恢復申請，若未在期限內申請，將需等到次年度才能再次適用優惠稅率，損失難以挽回。

地價稅 學區 自用住宅

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