土地租人蓋房 當心契稅

台中市稅務局表示，民眾若出租土地給承租人，並約定由承租人出資興建房屋，但建照與使用執照登記在土地所有人（地主）名下，這類情況已符合契稅課稅要件，應依法申報繳納契稅。

如果建照、使照是登記在承租人名下，則不屬於契稅課稅範圍。

稅務局說明，該類案件雖表面為土地租賃，實際上承租人並非僅獲得土地使用權，而是與土地出租人約定在承租期間內自費興建房屋，並以土地出租人名義辦理建築與使用執照。雙方形成的不只是租賃關係，而是土地使用權與興建完成之房屋互換的混合契約，具有互易性質，依法構成契稅課稅標的。