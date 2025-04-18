夫妻各自有房 擇一享優稅

台南市財稅局表示，地價稅自用住宅用地稅率原則上僅限「一處」，夫妻結婚後視為同一戶，若各自有房，可擇一適用自住優惠稅率。

財稅局指出，依《土地稅法》規定，土地所有權人、配偶及其未成年受扶養親屬，在全國範圍內僅能選擇一處住宅用地申請適用自用住宅用地稅率。

有民眾近期因工作調動由北部遷居台南，購置新房並辦妥戶籍遷入，但因配偶名下於北部原本已有房地且仍設籍其中，詢問兩處房地是否皆可享有自用住宅用地稅率？

財稅局解釋，該案例中，台南購置的新屋僅設籍本人，北部房地則仍由其配偶持有並設籍，兩筆土地皆無其他成年直系親屬設籍，依法僅能選擇其中一處適用自用住宅用地稅率。

經考量後，這對夫妻決定保留北部房地的稅率優惠，因該處稅負相對較重，使用優惠稅率可節省更多稅金，至於在台南新購房地，則按一般用地稅率繳納地價稅。

財稅局表示，若這對夫妻另有已成年的直系親屬，在其中一筆土地上完成戶籍設立，且該土地未出租、未作營業用途，則可在都市土地300平方公尺內、非都市土地700平方公尺內，例外享有地價稅優惠稅率，不受一處限制。