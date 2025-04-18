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進項稅額扣抵 留意申報時限

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局提醒營業人，若經稅務機關查獲有短報或漏報銷售額情形，即使事後補提合法進項憑證（如發票），也無法在短漏報當期抵減銷項稅額，應特別注意申報時限與規定。

台北國稅局強調，營業人的進項稅額是否能扣抵或退還，以「已申報」為前提，營業人應依規定申報，以維自身權益。

國稅局說明，據《加值型及非加值型營業稅法》第35條規定，營業人不論當期是否有銷售額，都應按期填報營業稅申報書，並附上退稅或扣抵所需相關文件，向主管國稅局據實申報銷售額與稅額。依規定，進項稅額是否能扣抵，須是申報時一併提出並登載的憑證才具扣抵效力。

若等到稅務機關查獲漏報銷售額後，營業人才補提進項憑證，就無法用這張憑證來抵減當期稅金，因為這張發票並未在原申報期間提出，依法不可列為當期可扣抵項目，但仍可在後續正確的申報期間中使用。

舉例來說，甲公司2024年10月銷售一筆房屋交易，但未開立統一發票且漏報400萬元銷售額，應納營業稅為20萬元，經稽徵機關查獲後依法裁罰，甲公司直到2025年3月才提出一張來自仲介公司的進項發票，載明進項金額為20萬元、進項稅額1萬元，主張應從裁定的漏稅額中扣除1萬元。

國稅局表示，該發票並未在原應申報期間申報，也非主動提出，而是在被查獲後才補提，因此依法不得用來抵減此次所漏稅額，但這張進項發票仍可在2025年3-4月期營業稅申報中正常扣抵。

國稅局 營業稅

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