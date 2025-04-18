婚嫁贈與 額外享百萬免稅額

不少父母在孩子成家時會準備一筆結婚基金作為祝福。財政部中區國稅局表示，除了每位贈與人每年享有244萬元的贈與稅免稅額外，若是「婚嫁用途」贈與，還能額外享有100萬元免稅額，趁著子女成家把握機會傳承，可達省稅效果。

根據《遺產及贈與稅法》規定，父母在子女結婚時所贈與財物，只要總額不超過100萬元，就不算在每年244萬元免稅額度內，也不需課徵贈與稅。若父母各自贈與，可各自再多出200萬元的空間，不必計入當年度贈與總額。

舉例來說，阿財與阿嬌夫妻在2025年1月，各自贈與兒子小明現金244萬元，同年3月小明結婚，兩人又各贈與200萬元作為結婚基金，等於當年度夫妻各贈與小明444萬元，小明在該年度獲得贈與總額為888萬元。

依規定，父母對於子女婚嫁贈與，各享有100萬元免稅額，加上當年度稅免稅額244萬元，合計344萬元免稅，父母各自贈與總額扣除婚嫁、當年度免稅額後，還超過100萬元，必須課徵贈與稅，以10％稅率計算，各自須課徵10萬元贈與稅。

實務上，高資產家庭通常雙方父母都會在子女結婚時辦理贈與，等於有四位贈與人，每位贈與人享有100萬婚嫁免稅、244萬元當年度免稅，合計有1,376萬元免稅，子女此時自雙方父母獲贈1,376萬元以內，不需繳納贈與稅。

國稅局表示，為配合民間習俗及實際操作，實務上對「婚嫁時贈與」認定，採較寬鬆標準，只要贈與發生在結婚登記日前後六個月內，並能提供結婚後的戶籍謄本佐證，即可被認定為婚嫁贈與，適用100萬元額度，不納入年度計算。

除婚嫁贈與外，其他一般財產贈與，仍須注意年度免稅額計算方式。國稅局提醒，贈與稅的免稅額是以「每位贈與人」為單位、每年244萬元計算，且以曆年制為期間，也就是每年1月1日至12月31日，若同一贈與人在一年內贈與多筆財產，超過244萬元，就須申報贈與稅，無論是否贈與給不同的人。

例如，小花2024年3月贈與兒子240萬元，10月又贈與女兒240萬元，兩筆加總為480萬元，已超過免稅額244萬元，就會產生贈與稅。