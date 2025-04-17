竹科媽媽太多房子減地價稅 竹市稅務局教這樣做最划算

擁太多房子減地價稅有撇步？竹科李姓媽媽在關新路及慈雲路各有1間房屋，分別由自己及2個成年兒女設立戶籍，並享有地價稅自用住宅用地優惠稅率2‰。兄妹倆合資在光復路又買新房，新竹市稅務局教一招，只要李女的戶籍遷入光復路房屋，兄妹2人分別遷入關新路及慈雲路，則3戶房屋都有直系親屬辦竣戶籍登記，就可申請按自用住宅用地價惠稅率課徵地價稅。

稅務局表示，適用地價稅自用住宅用地優惠稅率（2‰）須同時符合3要件及2限制，3要件包括土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記、無出租或供營業用、土地上之建築改良物屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有；2限制是指都市土地面積未超過300平方公尺（約90.75坪）、非都市土地面積未超過700平方公尺（約211.75坪），土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬以一處為限。

稅務局說明，很多民眾誤以為申請自用住宅用地優惠稅率只能在本人所有的房地設立戶籍，其實，當土地所有權人有多處房地時，只需有年滿18歲的直系親屬辦竣戶籍登記，且符合自用住宅用地相關規定，就不受一處的限制。以竹科李媽媽的情況來說，只要將李媽媽的戶籍遷入光復路的房屋，兄妹2人分別遷入關新路及慈雲路，則3戶房屋都有直系親屬辦竣戶籍登記，皆可申請按自用住宅用地價惠稅率課徵地價稅。

稅務局提醒，地價稅自用住宅優惠稅率為2‰，一般用地稅率為10‰至55‰，相差至少4倍，為維護自身權益，符合自用住宅用地要件而尚未申請者，請務必於9月22日（一）前向稅務局提出申請，逾期申請者，將自申請之次年開始適用。如果適用特別稅率或減免原因、事實消滅，應主動向稅務局申請按一般用地稅率課徵或恢復繳稅，以免被查獲補繳稅款。

稅務局補充，為便利民眾申辦，提供多元申辦管道，包括臨櫃辦理、書面郵寄、傳真，或透過線上申辦服務( https://www.hcct.gov.tw )，免奔波、快速又方便。如有任何疑問，歡迎洽詢稅務局網站、AI智能客服，或撥打03-5225161分機422至437、0800-000321，亦可撥1999市民服務專線，將有專人竭誠為您服務。