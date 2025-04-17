CFC新制第二年 KPMG籲投資人申報前留意這些細節

5月報稅季即將登場，KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師洪銘鴻提醒，除了綜合所得稅的基本申報外，受控外國公司（CFC）新制已邁入第二年實施，對納稅人仍是一大挑戰，若有境外持股或信託安排者，務必詳加檢視，以避免誤報、漏報，衍生補稅與罰款風險。

洪銘鴻表示，若納稅人透過信託方式持有設立於低稅負國家或地區的企業股權，當信託受益人及其關係人持股超過50%或具有控制權時，將符合CFC定義，該企業盈餘須納入個人基本所得額課稅。

此外，若信託契約中未明確載明受益人，或委託人保有變更受益人權利，則委託人將被視為實際的孳息受益人，也必須依CFC規範進行申報。根據規定，信託受託人須在次年1月底前完成信託所得申報，並將相關CFC盈餘納入受益人或委託人名下。

洪銘鴻提醒，CFC查核重點包括是否為低稅負地區設立的公司、是否符合受控標準、是否有實質營運活動，若無實質營運，需評估該CFC當年度盈餘是否超過新台幣700萬元的申報門檻。

洪銘鴻說，盈餘計算方式需依我國認可的財務會計準則進行調整，包括稅後淨利、未分配盈餘、轉投資權益法認列、股權處分損益等都須納入，若以公允價值衡量（FVPL）方式評價投資，也須詳實填報所有評價變動與調整項目。

即使CFC公司發生虧損，納稅人也須依法完成申報，並保留相關證明文件。

洪銘鴻建議，CFC制度牽涉到複雜的海外股權結構與信託安排，若自行處理有困難，應盡早尋求專業協助。若發現以往申報內容有誤或遺漏，也應主動補辦與補繳稅款，以降低被稽徵機關查核時的罰鍰風險。

另外，財政部也預計延長今年所得稅結算申報期限至6月30日，提醒納稅人密切注意官方公告，把握申報時間。