報稅季新制上路！免稅額調高、房屋交易課稅規則一次懂

隨著5月報稅季即將到來，民眾在申報2024年度綜所稅時，會發現不少新變化。KPMG安侯建業稅務投資部經理陳萱提醒，今年不僅免稅額、扣除額以及課稅級距都有所調高，整體課稅門檻也跟著提升，將有助於減輕民眾的稅負壓力。

首先，陳萱指出，今年報稅系統也更便利，無論是使用線上版還是手機版的網路報稅系統，只要登入後就能直接下載「稅額估算表」，快速完成所得試算與申報流程，建議大家提早準備、善用工具，才能順利完成申報。

再來是，今年的基本生活費每人上調為21萬元，免稅額提升至9.7萬元，對於年滿70歲的長輩（包括本人、配偶或受扶養的直系長輩），免稅額更提高至14.55萬元。

此外，標準扣除額部分，單身者可扣13.1萬元，有配偶者為26.2萬元；薪資所得與身心障礙特別扣除額則統一調高至21.8萬元。

課稅級距、退職所得免稅額、保險給付免稅額等也都依據物價調整，例如保險死亡給付免稅額提高至3,740萬元，基本所得額免稅額提高至750萬元。

育兒族方面，幼兒學前特別扣除額的適用對象擴大到6歲以下子女，第1名子女可扣15萬元，第2名起每人可扣22.5萬元，並取消排富條件，減輕有多胎家庭的負擔。

至於房屋租金支出，原本只能列舉扣除，現在改為特別扣除，且上限提高至18萬元。不過要注意，這項扣除需符合特定條件，例如納稅人本人、配偶或扶養親屬在國內無自有住宅，且仍須符合排富規定。

陳萱提醒，民眾若想申請上述各項扣除，務必事先確認是否符合資格，並妥善保留各項憑證資料，以備查核。同時，若對系統顯示的所得資料有疑問，應先向給付單位查詢，切勿自行刪除或修改金額，避免日後產生漏報或短報問題。

財政部於今年2月公布新規定，針對個人出售房屋時的財產交易所得進行調整，原則上應以實際成交價與原始取得成本來計算所得。但若無法舉證成本，且房價達到特定門檻（例如台北市6,000萬元、新北市4,000萬元，中南部多數縣市為3,000萬元），或每坪單價過高，即屬「高級住宅」。

這類高價住宅將不再以簡化估算法課稅，而是按成交總價中房屋與土地的比例，計算房屋部分收入，再以20%作為課稅基礎。