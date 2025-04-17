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積欠530筆罰鍰稅款遭查封土地 台南男子急繳清

中央社／ 台南17日電
台南市賴姓男子積欠530筆交通罰鍰、通行費及稅款逾新台幣15萬元。示意圖／聯合報系資料照片
台南市賴姓男子積欠530筆交通罰鍰、通行費及稅款逾新台幣15萬元。示意圖／聯合報系資料照片

台南市賴姓男子積欠530筆交通罰鍰、通行費及稅款逾新台幣15萬元，遭移送強制執行，行政執行署台南分署查封賴男名下3筆持分土地後，賴男日前才趕緊繳清。

行政執行署台南分署今天指出，38歲賴男因駕駛自小客車超速、闖紅燈、未定期檢驗、未繳通行費等，遭台南市政府裁罰297張罰單，又積欠使用牌照稅及罰鍰、公路法罰鍰、強制汽車責任保險法罰鍰及高速公路通行費等233筆，合計15萬8315元，逾期未繳納。

台南分署調查發現，賴男名下有台南市後壁區3筆持分土地，公告現值60多萬元，隨後查封，賴男則因土地趕著辦理過戶，14日才繳清欠款。

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