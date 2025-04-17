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不只延長申報期限！資誠會計師詳解報稅五大變化

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
今年報稅過程中有五項關鍵事項值得特別注意。(圖／123RF)
今年報稅過程中有五項關鍵事項值得特別注意。(圖／123RF)

因應美國近期推動的「對等關稅」政策，對台灣企業營運與整體經濟帶來壓力，財政部公告兩項重要措施，協助企業與民眾有更充裕的時間因應相關變化。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯提醒，今年報稅過程中有五項關鍵事項值得特別注意。

首先，今年的所得資料查詢時程調整為4月28日開放，一直到6月30日截止，時間上比往年略有延後，建議納稅人提早規劃，避免錯過查詢期間。

其次，針對報稅需檢附的相關附件，繳交期限也有不同規定。若為營利事業所得稅（包含會計師查核簽證報告），採紙本方式者，需於7月31日前送交；透過申報系統上傳者，則應在7月30日前完成。至於綜合所得稅的附件送交，期限則為114年7月10日。

第三，若企業涉及「受控外國企業」（CFC）制度，可申請延後繳交財務報表或其他替代文件，最長可展延至12月31日前補交，讓企業在面對跨境財務資訊整理時有更多彈性空間。

第四，針對採特殊會計年度（如周結制）或正在進行決算、清算程序的企業，若其原本的申報期限落在5月1日至5月31日之間，將自動展延30日。若這類企業也涉及CFC申報，其相關文件繳交期限，則可自申報截止日起延長6個月。

第五，也是許多納稅人關心的一點，若因美國關稅政策影響，導致無法在規定期限內一次繳清稅款，只要符合一定條件，例如企業營收減少、個人被減薪、非自願離職或工時縮減等情況，即可提出延期（最長1年）或分期繳納（最多36期）申請，不限稅額高低，且免加計利息。

林巨峯補充，此次所得稅申報與繳納期限延至6月30日，也意味著與申報相關的投資抵減申請時程（如研發支出、智慧機械、5G等）將同步順延。

此外，納稅人若成功申請延期或分期，並於各期按時繳納，仍可維持藍色申報、會計師查核簽證等原有優惠。但要留意，若任一期未繳清，將失去優惠資格，當年度將比照普通申報案件辦理。

至於綜所稅的退稅作業則維持原時程不變。民眾若於年6月30日前完成網路申報，或於5月12日前回覆稅額試算書，都能順利列入第一批退稅作業，預計於7月31日發放。

報稅 所得稅 美國

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