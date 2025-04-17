防洗產地 擬設檢舉獎金
行政院長卓榮泰喊出「MIT就是MIT」，三道防線防堵中國產品透過台灣洗產地。據統計，2020年至今已依法裁處近800件，總罰鍰近3,000萬元。財政部長莊翠雲昨（16）日表示，各關區成立強化違規轉運查核小組，允諾研議提供檢舉獎金。
另外，總稅收去年在證交稅強勁帶動下寫歷年新高，但今年以來台股量縮價跌，證交稅3月單月實徵淨額219億元，年減24.6％、創26個月來最大減幅。莊翠雲分析，股市和國際政經情勢高度連動、台股走勢也與美股連動，確實近來台股成交量有相當幅度的變化，今年1到3月的證交稅實徵數確實比去年同期少，但目前尚有很多不確定因素會影響到股市動能，財政部會持續觀察相關態勢。
立法院財委會昨日邀請財政部、經濟部等部會針對「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告，並備質詢。美國川普政府對中國大陸祭出高關稅，朝野立委都相當關心洗產地的查核情況。
民進黨立委吳秉叡質詢時提到，既然要鼓勵檢舉不法，財政部是否考慮提供民眾檢舉獎金做為誘因。對此，財政部關務署長彭英偉回應會好好研議。
立委關心利用自貿港區違規轉運情況，特別是自由貿易港區設置管理條例的最高罰鍰較貿易法低，擔心沒有威嚇效果。莊翠雲指出，自由貿易港區設置管理條例主管機關是交通部，認為可以建議提高相關罰則。
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