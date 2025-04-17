對陸小額包裹…擬取消免稅 淘寶登記與營業項目不符罰120萬

美國川普總統取消中國大陸小額包裹進口免稅規定，立委要求政府也應嚴加管理大陸電商淘寶，避免藉由入台繞道。經濟部官員昨（16）日表示，淘寶登記項目與營業項目不符的部分，已經裁罰120萬元，也要求今年上半年要完成改善，若未改正，必要時可以要求撤資。

財政部長莊翠雲表示，財政部正慎重檢討小額包裹免稅制度，對於立委建議採「差別待遇」，例如對大陸進口者取消免稅，莊翠雲回應，可納入考慮。

立法院財委會昨邀請財政部、經濟部等部會針對「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告，並備質詢。

川普對等關稅上路後，對中國大陸祭出重稅，同時也要求各國共同嚴防洗產地與傾銷問題。

美政府取消對陸港小額包裹免稅，立委近期也要求財政部檢討對於國內2,000元以下小額包裹上、下半年各六次免稅的規定。民進黨立委郭國文質詢時指出，淘寶出手補貼運費刺激台灣消費者，2022年至2024年期間，來自大陸的小額包裹占比從50.4％上升至64.4％，若再加計港、澳，占比將逼近九成，質疑這樣變相補貼達低價來達到傾銷目的，可否以反傾銷制裁？

他強調，淘寶過去想進入台灣市場，但是投審會都未通過，「最終就轉彎變成廣告公司來台」，而且以2024年大陸進口低價包裹約3,337萬件以及六次滿額來計算，至少550萬人在使用，這不只是大陸貨低價傾銷，還涉及國人的個資保護，建議財政部應該將2,000元免稅天花板對特定國家調整成為1,000元。

財政部長莊翠雲表示，小額包裹多數走海運快遞，其中又以來自中國大陸占多數，財政部已經在慎重檢討小額包裹免稅制度，以免對國內產業產生不公平；至於對小額包裹免稅採「差別待遇」的建議，可納入考慮。

淘寶2018年經國內主管機關核准，成立在台合法運營的陸資公司「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」，得在台進行品牌行銷推廣業務，但被發現去年雙11的相關廣告，遭踢爆與在台灣登記營業項目不符。

對此，江文若表示，去年雙11相關廣告，經濟部已進行裁罰，也有要求限期改正，若未能改正，必要時可以要求撤資。

據了解，經濟部已對淘寶開罰120萬元。