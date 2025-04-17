自益信託房屋 優稅三要件

許多人因為工作關係，需要外地出差或長時間不在家，因此選擇透過信託方式來管理房屋。屏東縣財稅局提醒，民眾若透過「自益信託」方式管理房屋，仍可申請自住稅率，但須符合三大條件。

財稅局指出，要申請自住稅率須符合三要件，包括第一，自益信託指的是房屋的受益人與委託人為同一人，也就是雖然形式上由信託機構管理，但實際上享有利益的是本人。第二，該房屋必須作為受益人本人、其配偶或直系親屬實際居住之用，且不得出租或從事營業行為；第三，以上任一人須設籍於該房屋地址，也就是辦理戶籍登記，才能符合「自住」的基本要件。

此外，若受益人本人、配偶與未成年子女名下，在全國合計持有的房屋總數不超過三戶，即可申請自住稅率。